النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يُقدم تنويراً لضباط الشرطة من رتبة عميد فما فوق





أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، على تقديم كل الدعم والمساندة لقوات الشرطة لتمكينها من أداء دورها باحترافية ومهنية، بسطاً للأمن وحفاظاً على أمن وسلامة المواطن ومنع الجريمة وترسيخ سيادة حكم القانون.

وقال سيادته خلال تنوير لضباط الشرطة من رتبة عميد فما فوق، إن الشرطة السودانية تعرّضت لضغط كبير خلال الفترة الماضية، غير أنها ظلت صامدة تؤدي دورها المنوط بها، وحيّا سيادته الضباط وضباط الصف والجنود من قوات الشرطة المنتشرين في ربوع البلاد كافة.

وأوضح سيادته أن الإجراءات التي اتخذت في ٢٥ أكتوبر الماضي، جاءت لتصحيح مسار ثورة ديسمبر المجيدة، مشيراً إلى توقيع الاتفاق السياسي الذي تعهدت من خلاله الأطراف على ضرورة العمل معاً لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطي، بما يخدم مصلحة السودان العليا وضرورة إنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى حكومة منتخبة من الشعب. وأعلن سيادته عن مرتب شهر لجميع منسوبي الشرطة، تقديراً لجهودهم في حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد.

من جانبه أكد رئيس هيئة التوجيه والخدمات، الفريق شرطة رزين سليمان مصطفى، أن التنوير الذي قدمه النائب الأول كان وافياً، تناول مجمل الأوضاع بالبلاد منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي في جميع النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية. وأشار إلى أن سيادته وعد بتقديم كل الدعم للشرطة والاهتمام بالفرد، ولفت إلى أنه تناول أولويات المرحلة المقبلة والاهتمام بالأمن ومعاش المواطن، كما ناقش تحديات المرحلة المقبلة المتمثلة في تأمين البلاد والحفاظ على أمن واستقرار المواطنين.