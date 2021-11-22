السودان..استقالات جماعية لـ”12″ وزيرًا





أعلن عدد من الوزراء والوزيرات عن تقديم استقالات مكتوبة إلى رئيس مجلس الوزراء، الأثنين.

وضمّت قائمة المستقلين كلّ من وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، وزير العدل نصر الدين عبد الباري، وزير الزراعة الطاهر حربي، وزير الريّ ياسر عباس، وزير الاستثمار الهادي محمد إبراهيم، وزير الطاقة والنفط جادين علي العبيد، وزيرة التعليم العالي انتصار صغيرون، وزيرة العمل تيسير النوراني، وزير النقل ميرغني موسى، وزير الصحة عمر النجيب، وزير الشباب والرياضة يوسف الضي، وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح.

وبحسب تعميمٍ صحفي، فإنّ وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، لم يتمّ التواصل معهما لجهة أنّهما رهن الاعتقال، فيما تحفّظ وزير التجارة على جدو على الاستقالة.

باج نيوز