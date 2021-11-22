أردول يتعهد بالمضي بشركة الموارد المعدنية في تحقيق النجاحات ودعم اقتصاد البلاد





فرغت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة من وضع خطتها الاستراتيجية للعام 2022م وامتدح المدير العام للشركة الأستاذ مبارك أردول في تصريحات له اليوم الجهود التي ظل يضطلع بها العاملون في الموارد المعدنية للنهوض بقطاع المعادن ورفد خزينة الدولة بموارد مالية وعينية تحقق طموحات وتطلعات المواطنين في الخروج من نفق الأزمة الاقتصادية والضائقة المعيشية، وتعهد أردول بأن يشهد العام المقبل طفرة في الشركة السودانية تحافظ من خلالها على النجاحات التي تحققت خلال العامين الماضي والحالي، معرباً عن ثقته في العاملين وقدرتهم على التحليق بالشركة في أفاق الريادة اقتصادياً وتنموياً، مشيداً بتفهم المجتمعات المحلية والحكومات الولائية للأدوار التي ظلت تلعبها الشركة السودانية في تحقيق صناعة تعدينية آمنة ومتطورة.