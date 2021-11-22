لجان مقاومة الخرطوم: من كان يؤمن بحمدوك فإن حمدوك قد مات





تصريح صحفي

تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم

من كان يؤمن بحمدوك فإن حمدوك قد مات

و من كان يؤمن بالثورة فإن الثورة حية لا تموت

نحن في تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم نعلن بأن ما تم من إتفاق لا يعنينا بشيء ولا زلنا متمسكين بموقفنا الثابت : لا تفاوض لا شراكة لا مساومة.

اليوم موقفنا الحالي و الموحد تسقط بس ، سنسعى موحدين لإسقاط المنظومة الإنقلابية ومن لحق بها بطرقنا السلمية المجربة والمبتكرة.

ندعو كل الثوار و الثائرات و جموع الشعب السوداني للإصطفاف حول الشارع الممثلة قيادته في لجان المقاومة والأحياء حتى تحقيق أهداف الثورة كاملة بإسقاط الإنقلاب والوصول لسلطة شعبية مدنية إنتقالية.

سيكون يوم 25 نوفمبر يوماً للوفاء للشهداء و تأكيداََ علي عزمنا إسقاط الإنقلابيين عسكريين و مدنيين.

ندعو جموع السودانيين في الخارج للتظاهر أمام السفارات و الجهات الأممية رفضا لشرعنة الإنقلاب و تأكيداََ علي رفض السودانيين أي دعم دولي يتم تقديمه للإنقلابيين.

ستنشر مسارات المليونيات عبر اللجان الميدانية في الأحياء و عبر الصفحات الرسمية للجان المقاومة.

الموقعون :-

_ تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم

_ لجان أحياء بحري

_ تنسيقيات لجان مقاومة امدرمان الكبري

_ تنسيقية لجان مقاومة شرق النيل جنوب

_ تجمع لجان احياء الحاج يوسف

22 نوفمبر 2021

#الردة_مستحيلة

#لاشراكة_لاتفاوض_لامساومة

#مدنية_قرار_الشعب

#يسقط_حكم_العسكر