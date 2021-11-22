منتخب سيدات السودان يدشن تحضيراته للمشاركة في بطولة سيكافا





دشن المنتخب الوطني للسيدات تحضيراته اليوم للمشاركة في بطولة شرق ووسط افريقيا “سيكافا” وادى المنتخب مرانه الاول في الرابعة عصرا بملعب اكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم2.

وشرف المران الرئيس المكلف للاتحاد الاستاذ طه فكي شيخ طه، والاستاذ معتصم عبدالسلام نائب الرئيس، رئيس لجنة اوضاع وانتقالات اللاعبين، والاستاذ معتز محمد لطيف نائب الرئيس، رئيس اللجنة القانونية وشؤون الاعضاء، والاستاذة منال علي بشرى رئيسة لجنة كرة القدم للسيدات، والاستاذ سيف الدين الطيب عضو مجلس الادارة.

وقالت الاستاذة منال علي بشرى انهم سيعملون على توفير كافة المعينات لانجاح اعداد المنتخب حتى يظهر بصورة مثالية في البطولة، مؤكدة ان ثقتهم كبيرة في اللاعبات وقدرتهن على تقديم أداء مشرف.

وكشفت البشرى عن أن اللجنة أمنت على اقامة معسكر اعدادي خارج السودان للمنتخب قبل المشاركة في بطولة سيكافا.

الخرطوم 22-11-2021 (سونا)