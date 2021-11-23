شاهد بالفيديو..  إجابة جميلة وصادمة من طفل سوداني يعمل بالسوق بعد سؤاله عن أجمل ما يحبه في السودان؟





لقي مقطع فيديو لحوار مع طفل سوداني في الشارع حظه من الشهرة والتداول على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن الفيديو كان جزء من حوارات أجرتها إحدى المذيعات مع سودانيون في الشارع العام والأسواق.

ومن ضمن الأشخاص الذين استضافتهم طفل يعمل في السوق أدهش المذيعة والمتابعين للمقطع برده على سؤال عن أجمل ما يحبه في السودان؟.

https://fb.watch/9soz33Mdrq/

الطفل مدثر ذكر أنه يحب مساعدة الفقراء والمساكين الذين معه, ويقوم في بعض المرات بتجهيز (بليلة) وتوزيعها عليهم.

المذيعة كررت له السؤال ظنا منها أنه لم يفهمه, لكن إجابته لم تتغير حيث أكد مجدداً أنه يحب مساعدة المساكين وجمع أموال لمساعدة والدته على شراء منزل لها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين