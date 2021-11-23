شاهد بالفيديو.. ناشطة سودانية حسناء تكشف للسيدات فن التعامل مع الزوج في ثلاث خطوات وتحذر من نطق هذه الكلمة أمامه لأنها ستصيبه بالإحباط والخذلان

كشفت ناشطة سودانية عبر مقطع فيديو واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا للسيدات عن طريقة التعامل مع الزوج عقب عودته مرهقاً من العمل.
وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد لخصت الناشطة التي لقبها المتابعين بالحسناء فن التعامل مع الزوج في ثلاث خطوات مهمة أولها وهي النقطة المهمة جداً على حسب قولها (التقدير) لأن الزوج عندما يعود للمنزل يعود وهو حامل معه كل ضغوطات العمل.
أما الخطوة الثانية منح الزوج مساحته الخاصة وعدم خنقه بالأسئلة الكثيرة والمتكررة (قاعد وين؟ ومعاك منو؟ وبتعمل في شنو؟).
كما حذرت الناشطة السيدات من النطق بجملة أنت عملت لي شنو أو انت بتعمل لي في شنو لأنها ستصيبه بالاحباط والخذلان وعواقبها ستكون وخيمة جداً.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
4 تعليقات
هههههههههههههههههههههههه
النقطة الاولي والمهمة كما ذكرتي تنطبق علي الطرفين في كثير من الحالات لان معظم السيدات حاليا يشغلن وظائف ومهن وبالتالي تتعرض للضغوط في العمل أيضا.
اهم حاجة يا زوجة يا محترمة ولو عايزة تحافظي علي بيتك وما تجيك مصيبة ( ما تفتشي في جواله ) ………….ودي نصيحة غالية فاتت علي الاستاذة .
مؤسف جداً،، الخطوات هى الحسناء وليست التقدير والمساحة وانت عملت لى شنو خخخخخخخا،،،، دا ترويج لإيجاد فرصة من الشهرة والذيوع في الsocial media لهذه الحسناء!!!!!! لأن علم النفس يحث الزوجات على إرهاف الحواس للتعامل مع الزوج وهو أيضًا يأخذ فهم بناء الشخصية وكيفية التعامل مع الآخرين حتى زوجته إن كانت موظفة أو ربة منزل أو ست شاى