شاهد بالفيديو.. ناشطة سودانية حسناء تكشف للسيدات فن التعامل مع الزوج في ثلاث خطوات وتحذر من نطق هذه الكلمة أمامه لأنها ستصيبه بالإحباط والخذلان





كشفت ناشطة سودانية عبر مقطع فيديو واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا للسيدات عن طريقة التعامل مع الزوج عقب عودته مرهقاً من العمل.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد لخصت الناشطة التي لقبها المتابعين بالحسناء فن التعامل مع الزوج في ثلاث خطوات مهمة أولها وهي النقطة المهمة جداً على حسب قولها (التقدير) لأن الزوج عندما يعود للمنزل يعود وهو حامل معه كل ضغوطات العمل.



أما الخطوة الثانية منح الزوج مساحته الخاصة وعدم خنقه بالأسئلة الكثيرة والمتكررة (قاعد وين؟ ومعاك منو؟ وبتعمل في شنو؟).

كما حذرت الناشطة السيدات من النطق بجملة أنت عملت لي شنو أو انت بتعمل لي في شنو لأنها ستصيبه بالاحباط والخذلان وعواقبها ستكون وخيمة جداً.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين