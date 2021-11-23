المؤتمر السوداني: الاتفاق السياسي فيه تهميش للقوى السياسية





قال رئيس الدائرة القانونية بحزب المؤتمر السوداني كمال محمد الامين إن ماتم في 21 نوفمبر من اتفاق سياسي غير معنين به ولم نكن جزءا منه.

وأضاف في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق “هذا اتفاق ثنائي وفيه تهميش للقوى السياسية وهذا غير مقبول”، مستنكرا استبعاد القوى السياسية من المشهد، وأردف” هذا الاتفاق ضعيف وأوهن من خيط العنكبوت بسبب عدم وجود توافق عليه”.

وأكد أن الشارع يشعر حالياً بالردة والخيانة، وتابع ” الحرية والتغيير هي من اتت بحمدوك رئيسا الوزراء فكيف يتم تجاوزها”.

الصيحة