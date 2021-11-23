الهلال السوداني يوضّح أسباب الاستعانة بـ”جواو”





كشف نادي الهلال عن الأسباب الحقيقية وراء اختيار البرتغالي جواو موتا للعمل مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لمواطنه ريكاردو فورمنهيز.

وقال عضو لجنة تطبيع نادي الهلال نزار عوض مالك في تصريحٍ لـ”باج نيوز”، إنّ الهدف من الخطوة والتأمين عليها يأتي للمحافظة على الاستقرار الفني والبرنامج الموضوع من جانب الطاقم الفني السابق.

وأوضح نزار أنّ الوقت كان ضيّقًا أمام الفريق قبل انطلاقة دور المجموعات بأبطال إفريقيا.

وأشار إلى أنّ الإعداد سيبدأ، الأربعاء، بملعب”الجوهرة الزقاء”، مبينًا أنّهم في انتظار ما يطلبه الجهاز الفني لتنفيذه.

وكان الهلال قد استعان بجواو موتا بعيد استقالة البرتغالي ريكاردو.

باج نيوز