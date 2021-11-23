سوداكال يحرج اتحاد الكرة بقرار “كاس”





خاطب مجلس إدارة نادي المريخ الذي يرأسه آدم عبد الله “سوداكال”، اتحاد كرة القدم رسمياً، للتعامل معه كمجلس منتخب ومعترف به.

وجاء خطاب سوداكال، عطفاً على قرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس” التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والتي أصدرت قراراً أمس الاثنين برفض قرارات اتحاد الكرة السابقة باعتماد مجلس إدارة نادي المريخ الذي يرأسه حازم مصطفى.

وتضمن خطاب “كاس” المطالبة بالتعامل مع سوداكال رسمياً كمجلس إدارة لنادي المريخ، فيما طالب مجلس سوداكال أيضاً بتسليمه النافذة الخاصة بتعاقدات اللاعبين “السيستم”.

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