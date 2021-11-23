غارزيتو يتمسك بقرار مغادرة المريخ





أكد المدير الفني للمريخ الفرنسي دييغو غارزيتو، عدم رغبته في مواصلة مشواره الذي بدأه الموسم الحالي مديراً فنياً للفريق، خاصةً في ظل النزاعات التي يعيشها النادي ما بين مجلسي آدم سوداكال وحازم مصطفى.

وكشفت مصادر مقربة، أن غارزيتو دفع بخطاب أمس، يطلب فيه قبول استقالته من قيادة المريخ، في الوقت الذي أجرى فيه مجلس إدارة نادي المريخ بقيادة سوداكال والذي استعاد شرعيته بواسطة محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس”، اتصالاً هاتفياً بالمدرب غارزيتو، وطالبه بالتراجع عن خطوة مغادرة النادي بعد وصوله لطريق مسدود مع مجلس حازم مصطفى.

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