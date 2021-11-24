بلغ عددهم 11 ألفا.. قوات “إقليم تيغراي” تنشر فيديو لأسرى الجيش الإثيوبي





نشرت قوات إقليم تيغراي يوم الثلاثاء فيديو استعرضت فيه “أسرى من الجيش الإثيوبي”، وقالت إن عددهم 11 ألفا.

ونشر عضو مكتب تيغراي للشؤون الخارجية كيندييا غيبريهوت فيديو يظهر “أسرى القوات الحكومية الإثيوبية لدى قوات “جبهة تيغراي”، وقال إن عددهم 11 ألفا.

ونظم أسرى الحرب الإثيوبيون مسيرة في عاصمة إقليم تيغراي مدينة ميكيلي.

وشوهد الآلاف من أسرى الحرب الحكوميين يسيرون تحت حراسة مشددة من خاطفيهم أمام وسائل الإعلام وهم يهتفون “نحن جنود أبي” و”أوقفوا العنف العرقي”.

المصدر: RT