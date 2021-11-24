الحبس لمدة عام وغرامة ضخمة بحق كريم بنزيمة لإدانته بـ”الابتزاز الجنسي”





أصدرت محكمة فرساي الفرنسية اليوم الأربعاء بحبس كريم بنزيمة مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم، وهداف ريال مدريد لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بعد ثبوت إدانته بمحاولة ابتزاز زميله السابق في المنتخب الوطني ماتيو فالبوينا بشريط جنسي.

وأمرت المحكمة بتغريم المهاجم الدولي بمبلغ 75 ألف يورو، وغاب بنزيمة عن المحاكمة، حيث نفى ارتكاب أي فعل جرمي.

وتذرّع المدعون باتهامهم إلى أن بنزيمة “شجع فالبوينا على دفع أموال للمبتزين” من أجل عدم نشر الشريط الجنسي على الملأ.

وصرح محامي كريم بنزيمة في حديثه للصحفيين اليوم الأربعاء إلى أن: “مهاجم منتخب فرنسا لكرة القدم ونادي ريال مدريد سيطعن بالحكم” ، حسما نشرته وكالة “رويترز”.

وأصدر القاضي حكمه بعد شهر من المرافعة في قضية ماتيو فالبوينا الجنسية التي اشترك فيها مهاجم ريال مدريد مع أربعة رجال آخرين متهمين بالمشاركة في محاولة الابتزاز ضد لاعب مارسيليا السابق.

سبوتنك