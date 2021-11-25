السعودية: توضح كيفية تمديد تأشيرة الخروج والعودة إلكترونياً لمن هم خارج المملكة





وضحت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة من خلالها إلكترونياً، لمن هم متواجدون خارج المملكة.

وبينت المنصة أنه يمكن تمديد التأشيرة بدفع رسوم الخدمة أولاً، والمقررة بـ 100 ريال للتأشيرة المفردة، و200 ريال للتأشيرة المتعددة عن كل شهر تمديد.

وبحسب أخبار24، أضافت أنه بعد ذلك يتم الدخول إلى المنصة ثم اختيار أيقونة “العمالة”، ثم اختيار “خدمات” ثم اختيار خدمة “التأشيرات”، وأخيراً “اختيار الفرد المراد التمديد له”.

وأشارت إلى أنه يشترط لتمديد التأشيرة أن يكون الفرد متواجداً خارج المملكة، وأن تكون الإقامة سارية ومدتها شاملة مدة التمديد، مع عدم مضي أكثر من 60 يوماً على انتهاء التأشيرة.

الخرطوم(كوش نيوز)