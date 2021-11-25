اتّحاد الكرة يبحث عن رعاية للمنتخب الوطني في البطولة العربية





يدرس طه فكي رئيس الاتحاد العام لكرة القدم المكلف في زيارة الى العاصمة المصرية القاهرة بدأت أمس, سبل إيجاد رعاية للمنتخب الوطني لكرة القدم المشارك في البطولة العربية للمنتخبات الوطنية، وذلك من خلال دعوة لحضور المنتدى الرياضي للرعاية والذي تنظمه إحدى الشركات التي ترغب في إقامة رعاية عدد من الدوريات العربية, من بينها السودان ويعود فكي الجمعة قبل المغادرة يوم السبت الى العاصمة القطرية الدوحة برفقة المنتخب الوطني الأول للمشاركة في بطولة كأس العرب.

صحيفة الصيحة