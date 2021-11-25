11 نجماً يتنافسون على جائزة الأفضل في العالم





أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رسميًا، عن 11 اسمًا مرشحين للفوز بجائزة “الأفضل” لعام 2021.

ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد، فإنه تلك القائمة ستتقلص إلى 3 لاعبين فقط، في شهر يناير المقبل، وسيتم التعرف على الفائز في حفل سيقام عبر الإنترنت، يوم 17 يناير المقبل.

وأضاف الفيفا، أنّ من سيشارك في التصويت هم قادة ومدربو جميع المنتخبات الوطنية في العالم بالإضافة إلى الجماهير، الذين يمكنهم الآن اختيار اللاعب الأفضل بالنسبة لهم من خلال الموقع الرسمي للاتحاد.

وإليكم القائمة المرشحة للفوز بالجائزة لعام 2022:

محمد صلاح (مصر/ ليفربول)

كريم بنزيما (فرنسا/ ريال مدريد)

كيفين دي بروين (بلجيكا/ مانشستر سيتي)

كريستيانو رونالدو (البرتغال/ يوفنتوس/ مانشستر يونايتد)

روبرت ليفاندوفسكي (بولندا/ بايرن ميونخ)

ليونيل ميسي (الأرجنتين/ برشلونة/ باريس سان جيرمان)

نيمار (البرازيل/ باريس سان جيرمان)

إيرلينج هالاند (النرويج/ بوروسيا دورتموند)

جورجينيو (إيطاليا/ تشيلسي)

نجولو كانتي (فرنسا/ تشيلسي)

كيليان مبابي (فرنسا/ باريس سان جيرمان).

صحيفة الصيحة