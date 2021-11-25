“جددوا عقد صلاح مدى الحياة”… رسائل جماهير ليفربول تنهال على إدارة الفريق





برسائل موجهة إلى إدارة الفريق، طالبوا فيها بتجديد عقد النجم المصري محمد صلاح، وذلك بعد استمرار تألقه سواء في بطولة الدوري الإنجليزي و دوري أبطال أوروبا.

وتنوعت رسائل جماهير ليفربول من حيث طرق مطالبة الإدارة لتجديد عقد “الملك المصري”، حيث سخر البعض من تأخر الإدارة في حسم الأمر فيما كانت مطالبة آخرين بنبرة أكثر حدة.

سخر أحد المشجعين من تأخر تجديد عقد صلاح، حيث قال في تغريدته: “هل ستجددون عقده أخيرا بعدما يحطم رقما قياسيا في مباراة ميلان؟”

فيما وجه مشجع آخر رسالة قصيرة حاسمة للإدارة الفريق قائلا: “أعلنوا عن تجديد عقد صلاح مدى الحياة”، في مبالغة تعبر عن مدى تعلق الجماهير بصلاح، وهو ما أكده مشجع بطريقه مشابهة حيث قال باختصار “امنحوه ما يريد”.

ولجأ مشجع آخر إلى نبرة التهديد، حيث قال “إذا انتهي عقد هذا الرجل دون تجديده وذهب للعب لصالح ناد آخر ستكون خسارة كبيرة لليفربول، وجماهير الريدز لن تسامحهم أبدا”.

ورأى أحد المشجعين أن ليفربول لا يمكنه الاستغناء عن صلاح، حيث قال “لا أفهم سبب عدم حصول صلاح على عقد جديد من ليفربول، هم لا يستطيعون اللعب دونه”.

يذكر أن الملك المصري، محمد صلاح، كان قد فاز بجائزة لاعب شهر أكتوبر/ تشرين الأول، في صفوف فريقه.

وأعلن ليفربول، أمس الأربعاء، حصول صلاح على أعلى نسبة من الأصوات عبر استطلاع رأي شارك فيه الجمهور عبر الموقع الرسمي، وتفوق من خلاله على أليسون بيكر ثم نابي كيتا.

سبوتنك