(السيادي) يعين رئيساً للقضاء ويشكل لجنة برئاسة حميدتي لحل مشكلة الشرق





قرر مجلس السيادة الانتقالي تعيين مولانا عبد العزيز فتح الرحمن عابدين محمد رئيساً للقضاء، وذلك في إطار تكملة هياكل الدوله القضائيه والحقوقية.

وكان مولانا عبد العزيز فتح الرحمن قائماً بالتكليف رئيساً للقضاء في الفترة الماضية.

وترأس رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم بالقصر الجمهوري الإجتماع الدوري للمجلس.

وقالت الناطق الرسمي بإسم مجلس السيادة د.سلمى عبد الجبار في تصريح صحفي إنه تم التأكيد على أن يختار رئيس القضاء نوابه ومساعديه وفقاً للمعايير المنصوص عليها في القانون.

وأشارت إلى أن المجلس تطرق إلى أهمية تشكيل مجلس القضاء العالي و إستكمال كافه المؤسسات العدلية.

وأضافت سلمى أن المجلس سيواصل تداوله لتعيين النائب العام دفعاً باتجاه إستكمال المؤسسات الحقوقية والعدلية لترسيخ دولة القانون.

وأشارت إلى أن المجلس وافق على إنهاء عقد رئيس المحكمة الدستورية د.وهبي محمد مختار الذي انقضت مدته في هذا الشهر، مشيرة إلى أن المجلس عبر عن شكره وتقديره لدوره الكبير خلال الفترة الماضية.

في سياق آخر قالت سلمى إن المجلس تناول الجهود الضرورية للوصول إلى حلول ناجعه للوضع في شرق السودان، منوهاً إلى أنه تم تشكيل لجنه عليا برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائب رئيس المجلس ، وعضوية كل من الطاهر حجر وأبو القاسم برطم وعبد الباقي عبد القادر.

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