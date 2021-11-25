هجوم عنيف على اقسام شرطة بالسودان بإستخدام قنابل المولوتوف والحجارة





وزارة الداخلية

رئاسة قوات الشرطة

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الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة

*المكتب الصحفي*

بتاريخ اليوم ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١م إنطلقت عدة مسيرات بولاية الخرطوم وعدد من ولايات السودان كان قد أُعلن عنها فى الوسائط ، وقد قامت الشرطة بواجب التأمين لجميع مؤسسات الدولة ومرافقها الحيوية ولم تتعرض للمتظاهرين أوتتعامل معهم مطلقاً بل وفرت لهم الحماية القانونية اللازمة ، وعلى الرغم من ذلك تعرض القسم الأوسط أمدرمان وقسم الصافية لإعتداء عنيف وغير مبرر وبأعداد كبيرة بإستخدام قنابل المولوتوف الحارقة والحجارة الأمر الذى أدى لإصابة ( ١٨ ) فرد بالقسم الأوسط ، و( ١٤ ) فرد من بينهم ضابط بقسم الصافية تم إسعافهم جميعاً للمستشفى فضلاً عن إتلاف جزئي لخمسة من مركبات الشرطة وعربة واحدة ( معروضات ) وتهشيم واجهات الأقسام .. كما أصيب ثلاثة من المتظاهرين تم إسعافهم أيضاً للمستشفى .. تعاملت الشرطة مع هذه الإعتداءات بإستخدام الغاز المسيل للدموع وتم القبض على ( ١٥ ) شخص من المعتدين وإتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهتهم بحضور ممثلين من النيابة العامة .