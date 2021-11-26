ريال مدريد يتواصل مع وكيل صلاح





أكد تقرير صحفي إسباني، الجمعة، أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، يحلم باللعب ضمن صفوف ريال مدريد، في السنوات المقبلة.

وبحسب بوابة “برنابيو ديجيتال” الإسبانية، فإن صلاح يحلم باللعب في إسبانيا وارتداء قميص ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن النادي الإسباني أجرى اتصالات مؤخرًا مع وكيل أعمال صلاح، مشيرة إلى أن الطرفين في مرحلة جس النبض، خاصة وأن عقد صلاح الحالي مع ليفربول ينتهي في صيف 2023.

وختمت أنه بالرغم من ذلك، إلا أن صلاح يعد الصفقة البديلة أمام ريال مدريد، بعد الصفقة الأساسية لفلورنتينو بيريز رئيس النادي، الذي يستهدف ضم الفرنسي كيليان مبابي، كهدف أول.

وتمكن النجم المصري من تسجيل 17 هدفًا حتى الآن منذ بداية الموسم بمختلف المسابقات، بينما قدم 6 تمريرات حاسمة خلال 17 مباراة.

( كوش نيوز)