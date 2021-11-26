شركة طيران الجزيرة الكويتية تبدأ إجراءات تسيير رحلات من الخرطوم





بدأت شركة الجزيرة الكويتية للطيران إجراءات إعتمادها ناقلا بين الخرطوم والكويت.

وكشفت مصادر عن إكمال الشركة إجراء تعيين وكيلها في السودان توطئة للمضي قدماً في خطوات اعتمادها من قبل سلطة الطيران المدني بالسودان.

وتسير عدد من شركات الطيران الخليجية رحلات راتبة بين الخرطوم وعدد من المدن بالخليج وأبرز الشركات السعودية، الإماراتية، القطرية، الإتحاد، فلاي دبي وفلاي ناس.

وتأسست شركة طيران الجزيرة في أبريل 2004 كأول شركة طيران غير حكومية في منطقة الشرق الأوسط، وما زالت إحدى شركات الطيران القليلة الخاصة في المنطقة، وتخدم طيران الجزيرة حالياً 30 وجهة وتشغل أسطولاً حديثاً مكون من طائرات إيرباص A320وA320neo المجهزة بمقاعد جلدية مريحة، إذ تسلّمت الشركة في يونيو 2018 أول طائرة A320neo تصل إلى الشرق الأوسط.

وتشغّل طيران الجزيرة رحلاتها من مبنى ركاب الجزيرة T5 الخاص بها في مطار الكويت الدولي حيث توفر تجربة سفر سلسة وسريعة بفضل العديد من الخدمات التي تسهّل عملية السفر للمسافرين، منها خدمة التسجيل لصعود الطائرة الذاتية وإجراءات خاصة للجوزات والفحص الأمني ومسافة قصيرة بين تسجيل الأمتعة وقاعات صعود الطائرة.

كما يوفر مبنى T5 خدمة إيقاف السيارات وتسجيل الدخولPark & Fly حيث يمكن للمسافرين تسليم سيارتهم وتسجيل الدخول والأمتعة ومن ثم أخذ حافلة مخصصة التي تنقلهم مباشرة إلى قاعة المغادرين في مبنى T5.

وتنقسم طائرات طيران الجزيرة إلى الدرجة السياحية التي توفر قيمة تنافسية وخدمة سلسة وكفاءة عالية. ويتمتع المسافرون على هذه الدرجة بوسائل الترفيه الجوية المجانية على شاشات الجزيرة وخيارات غنية من المأكولات والمشروبات على قائمة الجزيرة كافيه. ويمكن للمسافرين اختيار فئات من المقاعد على الدرجة السياحية مثل المقاعد ذات الأولوية (صفوف 4 إلى 6) التي تحظى بمساحة أمامية تبلغ 31 بوصة وأولوية ركوب الطائرة، أو المقاعد المفضلة (صفوفو 7 إلى 10) التي تتمتع بأولوية ركوب الطائرة، أو المقاعد ذات المساحة الأمامية الوفرة (صفي 11 و12) بمساحة 36 بوصة لكل مقعد.

واعتبر عدد من المختصين إقبال شركات الطيران الإقليمية تسيير رحلات من مطار الخرطوم يصب في مصلحة المسافر السوداني ويسهم في زيادة الصادرات السودانية.

الخرطوم:طيران بلدنا