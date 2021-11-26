القطرية تستأنف التشغيل للخرطوم والمصرية تخفض عدد الرحلات





تستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى الخرطوم في الثلاثين من هذا الشهر.

وكانت شركات الطيران الإقليمية قد علقت رحلاتها إلى الخرطوم عقب الأحداث التي شهدها السودان في الخامس والعشرين من أكتوبر وأبرزها القطرية، التركية، الإماراتية.

وعاد عدد منها للتشغيل أبرزها الإثيوبية والمصرية ولكن الشركتين عملتا على تخفيض رحلاتهما اليومية إلى واحدة للمصرية بدلاً من إثنتين، فيما اختارت الإثيوبية تسيير رحلتين في اليوم عوضاً عن ثلاثة رحلات،والجدير بالذكر أن الخطوط السعودية وفلاي ناس استأنفتا العمل بين الخرطوم وعدد من مدن المملكة، فيما اتخذت الشركات الإماراتية إجراءات صحية جديدة.

الخرطوم:طيران بلدنا