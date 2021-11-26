الخطوط الجوية الكينية تستأنف رحلاتها بين الخرطوم ونيروبي يعد توقف دام أكثر من 3 سنوات





كشفت إداره الخطوط الجوية الكينيه عن عوده رحلاتها الجويه بين نيروبي والخرطوم في النصف الثاني من ديسمبر القادم بعد توقف دام أكثر من ثلاثة سنوات.

وأكد قنصل السفاره الكينيه بالخرطوم سولومن كورير في ختام زيارة وفد الخطوط الكينية مساء اليوم الخميس للسودان إن رحلات الطيران الكيني ستنتظم اعتباراً من مطلع الأسبوع الثاني من ديسمبر القادم.

وكان وفدُُ من شركه الخطوط الجوية الكينية قد قام بزيارة تمهيديه لسلطة الطيران المدني السوداني لترتيب عودة رحلاتها إلى الخرطوم، حيث وجه مدير عام السُلطة فخر الدين عثمان مهدي بتسهيل الإجراءات المالية والإدارية والفنية لعودة الخطوط الكينية وذلك بحضور مدير دائرة النقل الجوي إبراهيم أحمد والإدارة المالية بالسُلطة، والسيد عماد الحاج مساعد المدير العام للشئون الفنية.

وأكد عزيز صلاح الدين مدير إدارة حقوق المرور والتصاريح بدائرة النقل الجوي أن الترتيبات لعوده الرحلات قد بدأت بالفعل من خلال جدوله منتظمه بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً وأن الدائرة تواصل مجهوداتها منذ أكثر من خمسه أشهر مضت لاجتذاب المزيد من الشركات الفاعلة إقليميا ودولياً تنفيذا لسياسة الدولة ممثلة في الطيران المدني بالانفتاح علي العالم.

الخرطوم:طيران بلدنا