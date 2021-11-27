شاهد بالفيديو.. مراسلة قناة الغد في السودان تبكي بحرقة على الهواء بسبب خلع أعمدة الإضاءة ورمي اللافتات الإعلانية وإغلاق الشوارع بها





تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب مقطع من مداخلة لمراسلة الحدث في السودان تتحدث فيها خلال أحداث 25 اكتوبر التي شهدها السودان.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد تحسرت مراسلة القناة عفراء فتح الرحمن خلال حديثها على الوضع الذي أصبح تعيشه العاصمة الخرطوم خلال تلك الفترة.

كما تتحدت بلهجة باكية عن حال الشارع وقالت أنه تم أشعال النيران وخلع أعمدة الإضاءة ورمي لافتات الإعلانات التجارية المعلقة في الشوارع من أجل أن يترس بها الطريق.

https://www.youtube.com/watch

رواد مواقع التواصل الاجتماعي المنتمين للثورة والرافضين لما سمي بالانقلاب العسكري تداولوا مقطع مراسلة قناة الغد بسخرية كبيرة وقالوا موجهين تعليقتهم لها: (لم يبكيك إلا حرق الشوارع وخلع لافتات الإعلانات ولم تبكيك دماء الشهداء؟).

فيما دافع بعض المعلقين عنها وذكروا أن المقطع كان في يوم 25 اكتوبر أي قبل أن الأحداث العنيفة والقتل الذي حدث في مليونية 17 نوفمبر وغيرها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين