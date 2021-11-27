غَارزيتو يتمسّك بقرار مُغادرة المريخ





اكد المدير الفني للمريخ الفرنسي غارزيتو عدم رغبته في مواصلة مشواره الذي بدأه الموسم الحالي مديراً فنياً للفريق خاصة في ظل النزاعات التي يعيشها النادي ما بين مجلسي آدم سوداكال وحازم مصطفى, وكشفت مصادر مقربة ان غارزيتو دفع بخطاب يطلب فيه قبول استقالته من قيادة المريخ, في الوقت الذي أجرى مجلس إدارة نادي المريخ جناح سوداكال والذي استعاد شرعيته بواسطة محكمة التحكيم الرياضية الدولية، اتصالاً هاتفياً بالمدير الفني للفريق دييغو غارزيتو، وطالبه بالتراجع عن خطوة مُغادرة النادي بعد وصوله لطريق مسدود مع مجلس حازم مصطفى.

صحيفة الصيحة