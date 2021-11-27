وزارة الصناعة تطمئن على جودة الدقيق المدعوم





أكد المهندس أمين حسن عبدالبنات المدير العام المكلف لوزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم أن الإطمئنان علي جودة الدقيق المدعوم ووفرته ومطابقته للمواصفات من اهم اولويات الوزارة في الفترة القادمة داعيا إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين الوزارة والمطاحن لإيجاد سبل تطوير قطاع الدقيق مستقبلا جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للمطاحن بالولاية بمرافقة مديري الإدارات ذات الصلة بالوزارة.

وقد وقف الوفد وفق ( سونا) على عمليات طحن وجودة الدقيق المدعوم والكميات المعدة للتوزيع وإطمأن المدير العام على مطابقة الدقيق للمواصفات المطلوبة ونسب الإستخلاص..

من جانبه قال الدكتور عمر الطيب الحسن نائب المدير العام لمجموعة سين للغلال على جاهزية المصنع على المساهمة في تغطية إحتياجات ولاية الخرطوم من الدقيق المدعوم مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية للمطاحن تبلغ حوالي 55% إلي 60% من حاجة الإستهلاك اليومي..

الخرطوم ( كوش نيوز)