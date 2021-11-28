تضارب الآراء حول ختام كأس السودان القومي





كشفت “المصادر” عن تضارب الإراء حول قيام نهائي كأس السودان القومى، وذلك بعد ان قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إقامة نهائي كأس السودان القومي بين الهلال والمريخ نهاية ديسمبر القادم، وعلمت مصادرنا الموثوقة في الاتحاد العام لكرة القدم بان الامر شهد نقاشا وتفاكرا بين الاعضاء، وقد جاء ذلك خلال أول اجتماع له الخميس الماضي.

وعلمت (ألصيحة) أن المجلس حدد الرابع والعشرين من الشهر القادم لإقامة المباراة الختامية لكأس السودان في الخرطوم بدلاً من سنار، الأمر الذي كان قد توافق عليه مجلس الاتحاد العام لكرة القدم السابق.

صحيفة الصيحة