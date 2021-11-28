فى أوّل قرار حول المُشاركات الخارجية .. د. معتصم يضع خارطة الطريق لمشاركة المنتخب في أمم العرب





قرر مجلس ادارة الاتحاد العام لكرة القدم، رفع مقترح للجمعية العمومية بإنهاء عمل كل اللجان العدلية “الانضباط، الاستئنافات والأخلاقيات”، وتكوين لجان جديدة توافق المجلس على تكوين المكتب التنفيذي “لجنة الطوارئ” ويضم طه فكي نائب الرئيس، رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة، وطارق عطا صالح نائب الرئيس، رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات، ومعتصم عبد السلام نائب الرئيس، رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، ومعتز محمد لطيف نائب الرئيس، رئيس اللجنة القانونية وشوؤن الأعضاء، والاعضاء محمد احمد سليمان ومحمود المبشر وسيف الدين الطيب، ومنال علي بشرى رئيسة لجنة كرة القدم للسيدات. وأمّن المجلس على وضع خارطة لإعداد المنتخب الوطني الاول للمشاركة في كأس العرب لامم العرب “فيفا” في الفترة من 30 نوفمبر – 18 ديسمبر 2021 بقطر، وكأس الامم الافريقية في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير – 6 فبراير 2022.

صحيفة الصيحة