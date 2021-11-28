شركات: قِلّة في مخزون أدوية الطوارئ والمُسكِّنات





كشفت مصادر طبية بمستشفى أحمد قاسم, عن نُدرة في الأدوية المُسكِّنة للأطفال مرضى القلب.

وقالت اختصاصية قلب لـ(الصيحة) إنّ هنالك نُدرة في “حقن” البنادول الأكثر استخداماً نسبة لعدم وجود آثار جانبية لها على مرضى القلب، وأضافت “يتم اشتراك أكثر من مريض للعبوة الواحدة”.

فيما كشفت شركات أدوية في تحقيق للصحيفة- يُنشر لاحقاً, عن وجود إشكالات كبيرة في استيراد الأدوية وقلة المخزون الاستراتيجي من أدوية الطوارئ والمُسكِّنات.

الخرطوم- أم بله النور

صحيفة الصيحة