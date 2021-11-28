الجزيرة تحدِّد تسعيرة جديدة لغاز الطبخ





أكدت مدير إدارة غاز الطبخ بمحلية مدني الكبرى بولاية الجزيرة إزدهار صديق العشاري، أنه تم الإتفاق على سعر الأسطوانة سعة (12.5) كيلو بمبلغ (1550) جنيه، وأوضحت أن سعر الأسطوانة من إدارة البترول (1300) جنيه ويتم ترحيلها للأحياء والموسسات بمبلغ (250) جنيه للاسطوانة، وقالت إن كمية الوارد خلال هذه الفترة (235) طن سيتم توزيعها لتغطية أكبر قدر من الأحياء والمؤسسات الحكومية.

وعقدت اللجنة الاقتصادية بمحلية ود مدني الكبرى برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد الرحيم أحمد اجتماعاً بمكتبه اليوم، بحضور أعضاء اللجنة وآلية الإشراف على السلع الاستراتيجية بالمحلية لمناقشة التسعيرة الجديدة لغاز الطبخ.

وأشاد المدير التنفيذي، بدور اللجنة الاقتصادية وتعاون آلية الإشراف بالمحلية، وأكد استعداد المحلية لخدمة المواطن وتوفير كل السلع الإستراتيجية التي تقلل من عبء المواطن.

الصيحة