(كاف) يؤيد تنظيم كاس العالم كل عامين





أيد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بالإجماع قرار مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإجراء دراسة جدوى حول تنظيم كأس العالم كل عامين بدلاً عن أربع سنوات كما هو الحال في الوقت الراهن.

وبذلك يصبح الـ(كاف)، أول اتحاد قاري يؤيد رسمياً المشروع المثير للجدل لتنظيم كأس العالم كل عامين، على غرار كأس الأمم الأفريقية.

كما أيّدت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي خلال اجتماعها في القاهرة، تنظيم بطولة قارية جديدة بمسمى الدوري السوبر الأفريقي للأندية، ولكنها لم تعط مزيداً من التفاصيل بشأن هذه البطولة بعد.

ويأتي هذا التصويت برفع الأيدي قبل أقل من شهر من اجتماع الـ(فيفا)، لمناقشة (من دون تصويت) تنظيم كأس العالم كل عامين وهي فكرة تصطدم بتحفظات قوية خصوصاً في أوروبا.

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