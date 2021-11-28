تعرّف على عقوبة المواد القانونية في مواجهة مسؤولين سابقين كبار في الحكومة الانتقالية





أحالت السلطات الأمنية المختصة المعتقلين محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق والرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو “المُجمدة”، وإبراهيم الشيخ وزير الصناعة السابق ووجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين وإسماعيل التاج عضو تجمع المهنيين السودانيين إلى نيابة أمن الدولة.

وذلك بموجب عدد من البلاغات المفتوحة ضدهم تحت المواد (58/62) من القانون الجنائي والمتعلقة بالتحريض على التمرد وإثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على إرتكاب مايخل بالنظام، وفق ما أفادت مصادر صحفية.

و وفق إفادة قانونيين فإن عقوبة المواد هي:

المادة (58) : التحريض على التمرد:

(1) من يحرض أى فرد من أفراد القوات النظامية على التمرد او الخروج عن الطاعة أو التخلي عن واجبه نحو الدولة، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.

(2) اذا وقع التمرد نتيجة لذلك التحريض يعاقب المحرض بالسجن مدة لا تجاوز اربع عشرة سنة.

المادة (62) : إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على إرتكاب ما يخل بالنظام :

من يتسبب فى إثارة شعور التذمر بين أفراد القوات النظامية أو يحرض أحد أفرادها على الإمتناع عن تأدية واجبه او ارتكاب ما يخل بالنظام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.

وحسب نص قانون الدفاع العقوبة هي الاعدام

الخرطوم (كوش نيوز)