وزارة الصحة: مراكز العزل بالخرطوم امتلأت تماماً





قررت اللجنة العليا لطوارئ كورونا بولاية الخرطوم في اجتماعها أمس برئاسة والي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة زيادة الوعي والالتزام بالاحترازات الصحية لمجابهة كورونا، عقب استماعها لتقرير من وزارة الصحة بولاية الخرطوم أكد زيادة حالات الإصابة بكورونا.

وقال ممثل ولاية الخرطوم في اللجنة العليا لمجابهة كورونا دكتور بشرى حامد، إن ولاية الخرطوم تواجه ارتفاعاً كبيرا في الإصابة والوفيات بسبب كورونا، بالإضافة للتخوفات الكبيرة من متحور جنوب إفريقيا الأكثر فتكاً بالإنسان.

وأضاف بشرى أنه على رأس هذه الإجراءات دعوة كافة المواطنين للتطعيم ضد كورونا والالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات الجماهيرية، كما قررت اللجنة تكوين لجنة طارئة من المختصين والتواصل مع الحكومة المركزية لاتخاذ الإجراءات الفاعلة لمجابهة الوباء، وفي ذات الوقت التحرك بشكل عاجل لتوفير احتياجات مراكز العزل ومراكز التطعيم وتوفير الأوكسجين واحتياجات الكوادر الطبية.

وقال مدير مراكز العزل بوزارة الصحة بولاية الخرطوم دكتور محي الدين حسن حاج حمد إن هناك زيادة كبيرة في الإصابة بفيروس كورونا حيث بلغت نسبة الإصابة في المشتبه فيهم ٨٠% أي ثمانية مصابين بين كل عشرة أشخاص مشتبه فيهم، وأن مراكز العزل ممتلئة تماماً وعددها (٦) مراكز أولية و(٣) مراكز ثانوية بسعة ٢٩٠ سريراً، كما أن أسرَّة العناية المكثفة ممتلئة وعددها (٧٠) سريراً.

فيما دعا مدير إدارة التطعيم المواطنين للحرص على التطعيم باعتباره الوسيلة المتاحة حالياً للوقاية من كورونا، وقال إن المراكز واللقاحات متوفرة في كل مراكز التطعيم وعددها (٢٤٠) مركز تطعيم.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي