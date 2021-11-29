تِرِك يطالب “السيادي” بتوفير مستلزمات مكافحة (كورونا) بالشرق





اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي، رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية المكلف د. عبد الباقي عبد القادر الزبير، على الأوضاع الصحية بولايات الشرق الثلاث، وذلك خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان محمد الأمين ترك.

وجرى اللقاء بمكتب عضو المجلس في القصر الجمهوري اليوم، وأوضح تِرِك في تصريح عقب اللقاء، أنه أطلع د. عبد الباقي على مجمل الأوضاع الصحية بولايات الشرق الثلاث، والحوجة الماسة لمستشفياتها، وضرورة توفير المستلزمات الطبية لمكافحة فيروس (كورونا).

وذكر تِرِك، أن عضو مجلس السيادة، تعهّد بالعمل على توفير كل ما هو ضروري وعاجل لمجابهة انتشار الفيروس بشرق البلاد.

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