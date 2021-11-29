حمدوك: نتجه إلى مناخ سياسي لا يسمح بضرب المتظاهرين





قال رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إن البلاد تتجه إلى مناخ سياسي لا يسمح بضرب المتظاهرين لأن التظاهر حق انتزعه السودانيون عبر عشرات السنين من النضال.

وأكد حمدوك في تغريدة اليوم الاثنين، أن أول بند في الاتفاق الإطاري تحدث عن الوثيقة الدستورية، وأتاح البند الثاني إمكانية تعديل تلك الوثيقة مما يفتح الطريق لخارطة طريق لاستكمال ما تبقى من الفترة الانتقالية، ونوه إلى أن للسودان تجارب حية حدثت في اكتوبر وابريل أدت للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

ودعا حمدوك، لجان المقاومة وكل القوى الحية لممارسة الديمقراطية لأنها الشئ الوحيد الذي لا يمكن تعلّمه إلا من خلال ممارستها، وأكد أنه لا أشياء قطعية في السياسة طالما أن الجميع يتحاورون في محيط سياسي متباين لتقريب وجهات النظر وقال “أما المواقف الصفرية والحدية تؤدي إلى تعقيد المواقف”.

الصيحة