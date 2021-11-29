(31) حالة وفاة و(144) إصابة (كورونا) بالنيل الأبيض





سجّلت ولاية النيل الأبيض (144) حالة موجبة بفيروس (كورونا) و(31) حالة وفاة و(26) حالة تعافٍ خلال الموجة الرابعة للفيروس والتي بدأت منذ اكتوبر الماضي.

وكشف مدير عام وزارة الصحة بالولاية نور الدين الأمين، عن تزايد مستمر فس حالات الإصابة بالفيروس بجميع محليات الولاية، وقال إن فرق الاستجابة السريعة سجلت (250) بلاغاً مع وجود حالة واحدة لمسافر عابر بالطريق، ووجود (9) حالات إصابة بمركز العزل و(72) حالة في الحجر المنزلي و(249) مخالطاً في الحجر المنزلي و(9) حالات تابعة لولاية الجزيرة وحالة واحدة لولاية شمال كردفان.

وأشار الأمين، إلى أن أكثر المحليات تأثراً بفيروس (كورونا) بالولاية هي محلية كوستي، حيث سجّلت (54) حالة تليها الدويم (32) حالة، تندلتي (11) حالة، قلي (9) حالات، القطينة (8) حالات والجبلين والسلام بحالتين لكل منهما وأخيراً محلية أم رمته باصابة واحدة.

وقال المدير العام لوزارة الصحة، إن هناك (12) حالة وسط أفراد تلقوا جرعات تطعيمية ضد الفيروس وظهور ثلاث حالات لأطفال دون سن الخامسة عشرة وحالة وفاة لطفل واحد.

وبثت وزارة الصحة بالولاية، تطمينات للمواطنين بشأن استقرار الأدوية الخاصة بالفيروس، مع توفر كميات كبيرة من الأوكسجين لمجابهة الجائحة، وكشفت عن تواصلها وتنسيقها مع الوزارة الاتحادية لتوفير متطلبات الفترة المقبلة من الأدوية، في الوقت الذي تتوقع فيه استمرار هذه الموجة لأكثر من ثلاثة أشهر مما يشكل خطورة على إنسان الولاية.

ودعت الوزارة جميع المواطنين للالتزام بالاحترازات الصحية وارتداء الكمامة والتباعد الإجتماعي.

الصيحة