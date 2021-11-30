وجدي صالح بعد إطلاق سراحه: سقطت ورقة التوت التي كانت تغطي عورة الانقلابيين





أفرجت السلطات السودانية مساء يوم الإثنين عن أبرز أعضاء لجنة إزالة التمكين والقيادي بحزب البعث العربي الإشتراكي، الأستاذ وجدي صالح وبحسب متابعة كوش نيوز فقد كتب على حسابه بموقع فيسبوك.

(احرار كما ينبغي

من الشوارع وإليها ، ذادنا الايمان تحفنا أرواح الشهداء متمسكين بسلميتنا ،، لا نجنح للعنف او نرضخ للاستفزاز .

مايحدث يجعلنا نستشعر المسئولية فنتصدى للردة بالوعي اللازم

الان الوطن على المحك في وحدته وتماسكه وسقطت ورقة التوت التي كانت تغطي عورة الانقلابيين

نكمل المشوار فالثورة مشوارها طويل لتحقيق أهدافها.

تكشفت اليوم لكل جماهير شعبنا من الذين يتربصون بالثورة لكن

هيهات فالشعب اقوى والردة مستحيلة .

#الردة_مستحيلة).

الخرطوم (كوش نيوز)