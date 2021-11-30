محمد صلاح يحصد جائزة القدم الذهبية 2021 كأفضل لاعب فى العالم





حصد المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي جائزة القدم الذهبية، خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين في إمارة موناكو الفرنسية، متفوقا على العديد من النجوم، حيث تسلم الجائزة من النجم البرازيلي المخضرم داني ألفيس ظهير أيمن فريق برشلونة، خلال الحفل.

وانتزع صلاح (29 عامًا) جائزة القدم الذهبية للعام الحالي متفوقا على عدة نجوم بارزين في أوروبا، على رأسهم المدافع الإسباني سيرجيو راموس، والمهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، ومواطنه ليونيل ميسي، والنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وتم ترشيح 10 لاعبين من قبل لجنة من الصحفيين الدوليين للفوز بالقدم الذهبية، شريطة أن يتجاوز اللاعب عمر 28 عامًا، ثم يتم التصويت من قبل الجمهور في استطلاع عبر الإنترنت لاختيار الفائز.

محمد صلاح أصبح أول لاعب عربي يتوج بالجائزة، وكذلك ثالث لاعب افريقي بعد صامويل إيتو وديديه دروجبا.

في سياق متصل، جاء محمد صلاح سابعا فى ترتيب الكرة الذهبية 2021 خلف السداسي ميسي، ليفاندوفسكى، بنزيما، كانتى، جورجينيو ورونالدو، فيما تفوق النجم المصرى فى الترتيب على العديد من النجوم أبرزهم دى بروين، كيليان مبابى.

ويتصدر الدولي المصري ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الموسم الحالي 2021-2022، كما جاء وصيفاً في ترتيب الهدافين الموسم المنقضي بعد هاري كين بفارق هدف وحيد.

كتب سيد حسنى

اليوم السابع