الكشف عن تسريب أسطوانات الأوكسجين للسوق السوداء





كشف مصدرٌ طبيٌّ، عن تسريب أسطوانات الهواء السائل للسوق السوداء نتيجةً لحوجة المرضى للأوكسجين خلال العزل المنزلي بعد امتلاء مراكز العزل بمصابي كورونا.

وقال المصدر لـ(الصيحة)، إن شركة الهواء السائل ترفض تمليك الأفراد أسطوانات أوكسجين وتتعامل مع الشركات فقط، الأمر الذي أدى إلى تسرُّبه بالسوق الأسود.

إلى ذلك, كشف مرضى عن أن أسطوانة الأوكسجين يتم استئجارها بمبلغ 20 ألف جنيه بالإضافة إلى 20 ألف أخرى كرسوم توصيل مع دفع 20 ألفاً أخرى كرسوم تأمين ليصل إجمالي مبلغ الأسطوانة إلى 60 ألف جنيه لليوم الواحد.

الخرطوم- أم بله النور

صحيفة الصيحة