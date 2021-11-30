(صقور الجديان) تختتم إعدادها لمواجهة الجزائر





يختتم المنتخب الوطني, تدريباته لمواجهة المنتخب الجزائري في كأس العرب (فيفا) التي ستفتتح اليوم في العاصمة القطرية الدوحة, ويأتي ختام الإعداد للمواجهة القادمة أمام الجزائر تحت إشراف المدير الفني للمنتخب فليود والمدرب العام خالد بخيت, ويتطلع الجهاز الفني لصقور الجديان الى الظهور الطيب في البطولة العربية للمنتخبات تمهيداً واستعداداً لمُواجهات دولية أفريقية في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون, وكان الجهاز الفني قد وقف على جاهزية لاعبيه بعد وصول بعثة المنتخب الوطني إلى قطر أمس الأول.

صحيفة الصيحة