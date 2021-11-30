الهلال يناقش مع المدرب تحديات المرحلة وينفي رفع الحظر عن ملعبه





عقد مجلس إدارة نادي الهلال, اجتماعاً مع البرتغالي جواو موتا المدير الفني للفريق, وناقش من خلاله برنامج الإعداد الفني للفريق في المرحلة القادمة, وكشف المجلس ان الجهاز الفني وضع برنامجًا طموحًا للمرحلة القادمة لتجهيز الفريق بالصورة المثلى تأهبا لمجموعات الاندية الابطال الافريقية لمواصلة مشواره فيها، والمحافظة على لقب الدوري الممتاز فيما بعد، وبعد نهاية الاجتماع الذي عُقد لساعات، طالب الجهاز الفني بمعسكر خارجي, ولدينا أكثر من خيار لمكان المعسكر وسيتم تحديده في الوقت المناسب.

ونفى مجلس الهلال انه تلقى إخطاراً من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) ما يفيده بشأن رفع الحظر عن ملعبه لاستقبال المباريات الخارجية.

وذكر أنس محمد احمد المنسق الإعلامي ان مجلس الهلال حتى اللحظة لم يتلق إخطاراً من “كاف” ما يفيد بشأن رفع الحظر عن ملعبه واستقبال المباربات الأفريقية, وقال ان الشركة المشرفة على العمل داخل استاد الهلال لا تزال تواصل عملها حول المُلاحظات التي أبدتها لجنة تفتيش الملاعب وهناك جهود مُقدّرة من أجل إنهاء العمل داخل الإستاد في أقرب وقت، مشيراً إلى أن النادي لم يتلق أي إخطار يُفيد برفع الحظر عن ملعبه من جانب (كاف).

صحيفة الصيحة