تحذير من انهيار الخدمات الصحية بمستشفيات الخرطوم





حذر المُدراء العامين بمستشفيات ولاية الخرطوم من انهيار وشيك لتقديم الخدمات الصحية الولاية بسبب النقص الكبير في الدعم المُقدم من الوزارة.

وأوضح المدراء العامون في بيان أمس، أن مستشفيات ولاية الخرطوم تعتمد في تسيير العمل وتقديم الخدمات بشكل أساسي على الدعم المقدم من وزارة الصحة ولاية الخرطوم، وأكدوا أنه ارتفع بنسبة ١٠٠٠٠٠% بواسطة حكومة ولاية الخرطوم بقيادة الوالي السابق أيمن نمر ومدير عام وزارة الصحة السابق وإدارته، وذلك بتوفير دعم الطوارئ والعمليات بالإضافة للدعم العيني من منظمات المجتمع المدني للوزارة.

ونوه المدراء العامون إلى أنه منذ انقلاب ٢٥ أكتوبر وحتى الآن وبعد الإعفاءات التي تمت في الوزارة وإعادة تكليف من وصفوهم بعناصر النظام البائد توقف الدعم المادي وحدث نقص حاد في معينات العمل حتى لحظة كتابة هذا البيان، وقال البيان: “هنا ندق ناقوس الخطر بأن المستشفيات تعاني وتعمل بكفاءة متدنية للغاية وفي طريقها للتوقف التام”.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي