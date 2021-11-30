وجدى صالح عقب اطلاق سراحه : الردة مستحيلة





كتب عضو لجنة ازالة التمكين وجدي صالح في تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر، قائلا : “احرار كما ينبغي، من الشوارع وإليها ، ذادنا الايمان تحفنا أرواح الشهداء متمسكين بسلميتنا ،، لا نجنح للعنف او نرضخ للاستفزاز”، مايحدث يجعلنا نستشعر المسئولية فنتصدى للردة بالوعي اللازم الان الوطن على المحك في وحدته وتماسكه وسقطت ورقة التوت التي كانت تغطي عورة الانقلابيين”.

واضاف نكمل المشوار فالثورة مشوارها طويل لتحقيق أهدافها، تكشفت اليوم لكل جماهير شعبنا من الذين يتربصون بالثورة لكن هيهات فالشعب اقوى والردة مستحيلة”.

الخرطوم ( كوش نيوز)