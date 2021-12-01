حكم أرجنتيني يبلغ الشرطة ضد لاعب هدده بالقتل





قدم حكم في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني لكرة القدم شكوى للشرطة ضد لاعب هدده بالقتل.

وحسب رويترز قدم أحد حكام دوري الدرجة الأولى، وهو داريو هيريرا، شكوى إلى الشرطة، مساء امس الإثنين، ضد أحد اللاعبين، هدده بالقتل بعد مباراة ساخنة فاز فيها راسينج كلوب 3-1 في اليوم 23 من دوري المحترفين.

اللاعبون يتدربون في استاد أليانز الفارغ ، قبل مباراة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بين يوفنتوس وإنتر ميلان في تورينو بإيط

ووفقا للشكوى فإن اللاعب لاوتارو أكوستا، قال للحكم: “سوف أفسدك، أنت حقير أنت فاسد، سوف أقتلك”.

ولفتت الشكوى إلى أن الأزمة تمت في منطقة غرفة تبديل الملابس بملعب المباراة، حيث أكد الحكم أن اللاعب “حاول الانقضاض بنية الاعتداء عليه جسديا فتدخل رجال الأمن”.

وبناءً على ما حدث، طالب اتحاد الحكام الأرجنتيني، عبر مديره فيديريكو بيليجوي، سلطات الدوري المحلي بـ “عقوبة مناسبة” للاعب كرة القدم البالغ من العمر 33 عامًا، والذي لعب سابقا لكل من إشبيلية وراسينج دي سانتاندير وبوكا جونيورز.

وقال بيليجوي في التلفزيون المحلي “هذا لا يمكن أن يحدث بعد الآن، ما فعله أكوستا لا يمكن تصوره”.

سبوتنك