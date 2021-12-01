كسلا: تسجيل (210) حالات بالحمى النزفية





قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة ولاية كسلا، إن حالات الإصابة المؤكدة بالحمى النزفية بالولاية والتي جرى إثباتها عبر الفحص المعملي بمعمل (إستاك) بلغت (210) إصابات.

وأضاف المصدر لـ(الصيحة)، أن هنالك (48) حالة إصابة غير مؤكدة بالحمى النزفية بكسلا. وأكد عدم تسجيل أي وفيات جراء المرض بصورة رسمية. وقال المصدر إن لجنة الطوارئ الصحية ظلت في حالة انعقاد مستمر لمتابعة الحالات المؤكدة. وأشار المصدر إلى انتظام حملات رش المنازل على مُستوى محلية كسلا التي تم تقسيمها إلى (8) قطاعات. وناشد المصدر، المركز للقيام بتدخُّلات عاجلة وتقديم الدعم اللوجستي لوزارة الصحة بكسلا حتى تتمكن من أداء عملها بالصورة المطلوبة.

كسلا– انتصار تقلاوي

صحيفة الصيحة