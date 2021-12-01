اكتمال وصول مُحترفي الهلال .. والفريق يتدرّب بدون الدوليين





وصل إلى العاصمة الخرطوم محترفو الهلال الذين تم تقييدهم في كشوفات الفريق رسمياً في التسجيلات الماضية تمهيداً للانتظام في تحضيرات الهلال استعداداً للموسم الجديد, حيث وصل الملاوي جيرالد فيري جونيور, وكان المهاجم النيجيري إبراهيما مصطفى قد انضم للتدريبات، كما تدرّب الجناح التنزاني ديفيد ريتشارد الوافد الجديد لفريق الهلال مع المجموعة, ووصل المدافع الإيفواري محمد واتارا قادماً من بلاده, وسيتدرب الهلال على ملعب (الجوهرة الزرقاء) بأم درمان بمشاركة جميع اللاعبين عدا دوليي المنتخب المُشاركين في كأس العرب.

صحيفة الصيحة