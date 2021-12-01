إغلاق تام للنيل الأبيض بسبب كورونا





قال والي ولاية النيل الابيض المكلف عمر الخليفة ان قرار اغلاق الولاية لمدة اسبوعين بسبب تفشي فيروس كورونا تم بتوصية من مدير عام وزارة الصحة واللجنة العليا للطوارئ الصحية وسبقته اجراءات احترازية كبيرة قامت بها الولاية.

وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق إلى أن الولاية سجلت ارقام اصابة يومية كبيرة وصلت 144 حالة إصابة منها 31 حالة وفاة.

وقال الوالي انه تم اغلاق كافة المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بالولاية. واشار الى ان القرار وجد استجابة كبيرة، مشيدا بوعي المواطنين، وقال سيتم النظر وتقييم الموقف بعد نهاية الاسبوعين.

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