السعودية… إقامة أكبر فعالية موسيقية بالشرق الأوسط في الرياض





تستضيف العاصمة السعودية، الرياض، في الفترة من 16 إلى 19 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أكبر فعالية موسيقية في الشرق الأوسط.

ويقام بالرياض، مهرجان ساندستورم، وهو أكبر حدث موسيقي على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وذلك بمشاركة كبار الفنانين والموسيقيين العالميين، بحسب صحيفة “الاقتصادية” السعودية.

يعتبر مهرجان ساندستورم من أشهر الفعاليات التي يدرجها تقويم الفعاليات والمواسم الذي أطلقته منصة “روح السعودية”.

ويعرض المهرجان كل النشاطات السياحية والترفيهية والفعاليات والمواسم المقرر إقامتها خلال شتاء السعودية من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 وحتى مارس/ آذار 2022.

كما يجذب مهرجان ساندستورم، الذي تنظمه “مدل بيست”، شريحة الشباب من الداخل والخليج والعالم، على مدار أربعة أيام.

ومن المقرر أن يقام المهرجان على ثمانية مسارح، يشارك فيها 200 فنان عالمي، يمثلون”أمسترادام ونيويورك وتورنتو وموسكو وفلوريدا وجدة والقطيف وغيرها”.

العربية نت