ما هي فوائد أحماض أوميغا 3 للرجال؟





كشفت دراسة حديثة، احتواء أحماض أوميغا 3، على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لكل الأشخاص، وخصوصا الرجال.

وأفادت الدراسة، أن أوميغا 3 تقدم مجموعة من الفوائد المذهلة للرجال، منها تعزيز الخصوبة، والوقاية من الأمراض، بحسب ما نشره موقع “ميديكال توداي”.

تساعد أحماض أوميغا 3 في حماية الرجال من الإصابة بالأمراض الذكورية، بسبب قدرتها على خفض الكوليسترول الضار في الجسم.

كما كشفت الدراسات التي أجريت على الفئران، أن قدرتها الجنسية تحسنت بعدما أدرجوا أحماض أوميغا 3 في نظامها الغذائي.

وأفادت الدراسة التي تم إجرائها على 23 شخصًا، قاموا بتناول مكملات الأوميغا 3 لمدة 90 يومًا، أنها ساهمت في تحسين الحالة المزاجية لدى الرجال المشاركين، بالإضافة إلى دعم صحتهم النفسية وخفض فرص إصابتهم بالاكتئاب.

كما كشفت الدراسات أن أحماض أوميغا 3 تخفض خفض الدهون الثلاثية في الدم، وتساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول التي ينتجها الكبد، كما تعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية لدى الرجال.

وتساعد أحماض أوميغا 3 في تحسين صحة العين عند الرجال، وذلك بسبب خصائصها المضادة للأكسدة، والتي تحمي العين من الإصابة بالأمراض، مثل الجفاف والتنكس البقعي.

العربية نت