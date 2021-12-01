حمدوك يُكلف وكلاء جدد بتسيير مهام الوزارات
أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك القرار رقم (616) لسنة 2021 م بتكليف وكلاء بتسيير مهام الوزارات وفق ( سونا) وذلك على النحو التالي:
١.عبدالله عمر بشير الحسين – وزارة الخارجية.
٢.غانم الطيب محمد ناصر – وزارة العدل.
٣.د. أبوبكر عمر البشرى – وزارة الزراعة والغابات.
٤.آمال صالح سعد – وزارة التجارة والتموين.
٥.بتول عباس عوض علام – وزارة الصناعة.
٦.محمد عبد الله محمود بشير – وزارة الطاقة والنفط.
٧.ضو البيت عبد الرحمن منصور – وزارة الري والموارد المائية.
٨.الأمير جعفر محمد سعد – وزارة الثروة الحيوانية.
٩.هشام علي أحمد أبوزيد – وزارة النقل.
١٠.عادل حسن محمد حسين – وزارة الاتصالات والتحول الرقمي.
١١.أحلام مهدي مدني سبيل – وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
١٢.حنان إبراهيم أحمد محمد – وزارة التربية والتعليم.
١٣.أ.د. محمد زين علي البشير – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
١٤.د. هيثم محمد إبراهيم عوض الله – وزارة الصحة.
١٥.سعاد الطيب حسن – وزارة العمل والإصلاح الإداري.
١٦.أبوبكر أبو القاسم عبد الله أبو القاسم – وزارة التنمية العمرانية والطرق والجسور.
١٧.عبد الرحيم يعقوب مالك – وزارة التنمية الاجتماعية.
١٨.محمد سعيد زين العابدين – وزارة المعادن.
١٩.عبد العاطي أحمد عباس – وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
٢٠.أيمن سيد سليم – وزارة الشباب والرياضة.
الخرطوم ( كوش نيوز)