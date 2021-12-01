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حمدوك يُكلف وكلاء جدد بتسيير مهام الوزارات

2021/12/01
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حمدوك

أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك القرار رقم (616) لسنة 2021 م بتكليف وكلاء بتسيير مهام الوزارات وفق ( سونا) وذلك على النحو التالي:

١.عبدالله عمر بشير الحسين – وزارة الخارجية.

٢.غانم الطيب محمد ناصر – وزارة العدل.

٣.د. أبوبكر عمر البشرى – وزارة الزراعة والغابات.

٤.آمال صالح سعد – وزارة التجارة والتموين.

٥.بتول عباس عوض علام – وزارة الصناعة.

٦.محمد عبد الله محمود بشير – وزارة الطاقة والنفط.

٧.ضو البيت عبد الرحمن منصور – وزارة الري والموارد المائية.

٨.الأمير جعفر محمد سعد – وزارة الثروة الحيوانية.

٩.هشام علي أحمد أبوزيد – وزارة النقل.

١٠.عادل حسن محمد حسين – وزارة الاتصالات والتحول الرقمي.

١١.أحلام مهدي مدني سبيل – وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

١٢.حنان إبراهيم أحمد محمد – وزارة التربية والتعليم.

١٣.أ.د. محمد زين علي البشير – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

١٤.د. هيثم محمد إبراهيم عوض الله – وزارة الصحة.

١٥.سعاد الطيب حسن – وزارة العمل والإصلاح الإداري.

١٦.أبوبكر أبو القاسم عبد الله أبو القاسم – وزارة التنمية العمرانية والطرق والجسور.

١٧.عبد الرحيم يعقوب مالك – وزارة التنمية الاجتماعية.

١٨.محمد سعيد زين العابدين – وزارة المعادن.

١٩.عبد العاطي أحمد عباس – وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

٢٠.أيمن سيد سليم – وزارة الشباب والرياضة.

الخرطوم ( كوش نيوز)

2021/12/01
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